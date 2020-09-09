أمريكا: نتمنى حل أزمة مقاطعة الرباعي العربي لـ قطر خلال أسابيع

علقت الولايات المتحدة الأمريكية على استمرار المقاطعة الرباعية العربية لقطر، معربة عن أملها في حل الأزمة.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، قال ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى إن "الأمر يتحرك، تمنى أن تكون مسألة أسابيع".

وأضاف شينكر أن الإدارة الأمريكية تتواصل مع كافة أطراف الأزمة، لكن لا يزال ثمة خلافات تحتاج إلى حل.

وتابع:"لم يسجّل بعد تغير جذري يفضي فورا إلى حل، ولكننا نلاحظ خلال المباحثات مزيدًا من المرونة".

وفي يونيو 2017، أعلنت مصر والسعودية والإمارات والبحرين مقاطعة قطر بسبب دورها في تمويل الإرهاب.