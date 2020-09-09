أثينا تطالب الناتو بالتحرك فورًا ضد تركيا.. ولا بديل عن انسحاب سفن أردوغان

ذكرت وسائل إعلام يونانية، إن أثينا ملتزمة بالحوار لحل أزمة مياه المتوسط، دون تهديد أو ابتزاز، مشيرة بذلك إلى تركيا، التي تواصل التنقيب في مناطق خارج سيطرتها.
قالت وسائل إعلام يونانية، إن أثينا ستطلب من الناتو غدا انسحاب السفن التركية من المتوسط، معتبرة انه لابديل إلا برحيل هذه السفن.
كما أضافت وسائل الإعلام، أثينا ستقدم للناتو غدا مقترحات لحل أزمة المتوسط.
ويأتي الطلب اليوناني قبل اجتماع أوروبي موسع، في آخر الشهر الجاري سيناقش مسألة التعديات التركية إزاء اليونان وقبرص وقد تفرض دول الاتحاد عقوبات بحق نظام تركيا الذي يقوده أردوغان.
وتواصل تركيا تهديداتها لدول المتوسط مدعية أن لها حقوق في التنقيب عن النفط والغاز في سواحل تبعد سيطرتها كثيرًا.
وتحشد فرنسا دول الاتحاد الأوروبي لردع تركيا، بينما تجري اليونان مناقشات حول الحصول على طائرات فرنسية.
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