فرنسا تتهم الولايات المتحدة بعرقلة صفقة اقتصادية عظمى للاتحاد الأوروبي

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير اليوم الأربعاء، إن الحكومة الأمريكية تمنع المحادثات الدولية بشأن فرض الضرائب عبر الحدود على الشركات الرقمية.
وأضاف لومير وفقا لتصريحات نفلتها عنه وسائل الاعلام الفرنسية، منذ قليل، أن أوروبا يجب أن تكون مستعدة للاعتماد على ضريبة أوروبية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق عالمي بحلول نهاية العام الجاري.
وتابع: من الواضح جدًا أن الولايات المتحدة لا تريد ضريبة رقمية "صفقة" في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لذا فهم يضعون عقبات تمنعنا من التوصل إلى اتفاق على الرغم من أن العمل الفني قد تم ... إذا تم تأكيد الحظر الأمريكي بحلول نهاية العام، فإننا نعتمد على الاتحاد الأوروبي لتقديم اقتراح رسمي لفرض ضريبة على الأنشطة الرقمية" وفقا لما قاله "لومير".
في وقت سابق من العام الجاري، قالت الولايات المتحدة إنها ستفرض رسومًا جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على البضائع من فرنسا، تقدر بنحو 1.3 مليار دولار، كرد فعل للضريبة الرقمية الفرنسية.
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