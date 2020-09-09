يشكل خوض تجربة تداول تجريبي للاسهم السعودية ملاذًا آمنًا للمستثمرين الجدد والراغبين في بدأ التداول وتعلم الاستراتيجيات بشكل صحيح، خاصة أن البورصة السعودية تشهد في الفترة الأخيرة تحسن كبير بإضافة إلى طرح شركة ارامكو لسهم الشركة للتداول في البورصة، وقيام جميع البنوك بتوفير منصات مباشر للتداول بتطبيقات الجوال ولكن هذه المنصات تحتاج إلى ممارسة وفهم جيد لاستراتيجيات الشراء والبيع وهذا ما يوفره التداول التجريبي !

ما هو حساب تداول تجريبي للاسهم السعودية

تشهد السعودية تعافي كبير في مؤشرات السوق في الفترة الأخيرة مع رجوع الحياة في دول العالم لوضعها الطبيعي وتنفيذ إجراءات الفتح من جديد مما يزيد الطلب على النفط والغاز الطبيعي، هذا بالإضافة إلى الاستثمارات التي تُضخ في مشروع مدينة نيوم وفتح امازون السعودية وغيرها من المشاريع والتي منحت دفع للبورصة السعودية.

وشهدت الفترة الأخيرة دخول العديد من المواطنين في سوق التداول وشراء الأسهم لتحقيق لاستثمار أموالهم ولكن بدون خبرة.

لابد قبل بدأ التداول الحقيقي فهم سوق البورصة ولا تتم عملية الفهم إلا بالممارسة، توفر حسابات التداول التجريبي (بالإنجليزية: Demo account) فرصة لاكتساب الخبرة بدون مخاطرة وتشجعك على التجربة وخض العديد من الاستراتيجيات الخاصة بالبورصة بدون خسائر.

توفر حسابات التداول التجريبي على مختلف المنصات رصيد وهمي تقوم بشراء الأسهم به بسعر السوق الحالي ثم تتابع على المنصة تقلبات سعر السهم ويمكنك انتظار اللحظة المناسبة لبيع السهم.

مميزات فتح حساب تداول تجريبي

من المعروف على ساحة التعليم حاليًا أن التعلم بالممارسة هو من أفضل طرق التعلم لذلك تعلم التداول من خلال حساب تداول تجريبي للاسهم فرصة ممتازة للدخول إلى عالم التداول وتحقيق نجاح مضمون، تتمثل مميزات الحساب في التالي:

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تفادي مخاطر التجربة بالأموال الحقيقة.

التعلم بالممارسة كما ذكرنا.

تعلم استراتيجيات البيع والشراء وتجربتها.

تعلم قراءة الرسوم البيانية للأسهم وتحليلها.

الحصول على بيانات حقيقة مباشرة لأسعار الأسهم ونصائح تعليمية.

فتح حساب التداول التجريبي

تختلف منصات التداول التجريبي حيث يوجد مواقع متخصصة وتطبيقات للجوال وسنتعرف على أفضل هذه المنصات التي توفر خدمة التداول الافتراضي.

يعتبر موقع FXC من أفضل منصات تداول تجريب للاسهم السعودية حيث توفر المنصة للمستخدم نصائح ودروس هامة وتبدأ من الصفر مع المستخدم حتى تؤهله ويتعرف على جميع مصطلحات وطرق السوق وتوفر أسعار مباشرة تحاكي التداول الحقيقي.

يمكن فتح الحساب من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع FXC حساب تجريبي.

إدخال الاسم والبريد ورقم الهاتف الجوال.

اختيار الدولة المملكة العربية السعودية والعملة.

فتح حساب تداول حقيقي

كما ذكرنا فإن بعض البنوك وفرت لعملائها منصات تداول حقيقية يشترط فيها لفتح محفظة استثمارية لتداول الأسهم أن يكون لديك حساب جاري في هذه البنوك بعدها يمكن بدا التداول المباشر من تطبيق الجوال الخاص بالبنك، ومن هذه البنوك:

وبهذا نكون قد ترعفنا في هذا المقال على أهمية فتح حساب افتراضي للتداول قبل دخول عالم البورصة، وتعرفنا أيضً على طريقة فتح حساب تداول تجريبي.