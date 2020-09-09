بمعلقه ملح واحده تخلصي من شعر العانة وتحت الإبطين وكل الجسم نهائيا

إزالة الشعر بالملح، إزالة الشعر بالملح يعتبر من الوصفات التي تنتشر في دول حول العالم، وهذه كانت من أنجح الطرق لإزاله الشعر الزائد أو المزعج الغير مرغوب فيه، والملح أساسي في البيوت لدى السيدات و سنتعرف على الطريقة الصحيحة لاستخدامه في إزالة الشعر.

إزالة الشعر بالملح

أكثر المناطق اهتمامًا لإزالة الشعر في النساء هو الوجه حيث أنه المظهر الخارجي الذي من الضروري أخذ الحذر من نمو الشعر فيه بشكل مفرط .

من أفضل الطرق لإزالة الشعر من الوجه هو الملح حيث أنه يحافظ على البشرة من الحساسية والتهيج الذي يفعله المكونات الأخرى وهو أمن جدًا على الوجه.

يمكن استخدامه أيضًا بعدة من الطرق ولكن من الطرق المجربة هي خلط الملح مع اللبن، والكركم، وهي وصفة شهيرة ويستخدمها السيدات لإزالة الشعر الصغير الذي من الصعب التخلص منه.

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طرق إزالة الشعر بالملح

يمكن إزالة الشعر بالملح مع عدة مكونات لها فائدة كبيرة أيضًا للبشرة، ولكن سنقدم لك أفضل طريقة التي تحتوي على عناصر مغذية ينتج عنها بشرة صحيه، وهي وصفة الملح والكركم واللبن التي تزيل شعر الوجه القصير.

المكونات: 5 ملاعق كبيرة من الملح، 6 ملاعق كبيرة من الكركم، 5 ملاعق كبيرة من اللبن.

ضعي الكركم واللبن والملح في وعاء واخلطيهم جيدًا حتى تصبح عجينة، ولكن ناعمة قليلًا، ضعي العجينة على وجهك واتركيها حتى تجف ثم افركيها، وقومى بغسل وجهك بالغسول الخاص بك.