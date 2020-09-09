قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي إن القيادة العامة أوقفت العمليات منذ أشهر؛ بناء على المبادرة المصرية "إعلان القاهرة". وبحسب "سكاي نيوز"، اكد المسماري أن الجيش الليبي لن يتراجع عن حربه ضد الإرهاب. وأضاف أن الجيش الليبي ملتزم بوقف إطلاق النار بناء على المبادرة المصرية، ولكن سيتم التعامل مع أي تجاوزات.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر التزامًا بالمبادرة المصرية.. الجيش الليبي: أوقفنا العمليات العسكرية منذ أشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.