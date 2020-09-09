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العراق يفتح جسرا جويا وبحريا لتقديم مساعدات عاجلة إلى السودان

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 أمر رئيس مجلس الوزراء العراقى، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، بفتح جسر جوي وبحري مع دولة السودان الشقيقة، لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة الى المنكوبين والمتضررين من السيول والفيضانات التي ضربت السودان منذ أيام.

وستنطلق اليوم طائرة شحن عسكرية محملة بأطنان من المستلزمات الطبية وعشرات الآلاف من السلات الغذائية، وآلاف القطع من الاحتياجات الإنسانية الضرورية والخيم لإيواء المتضررين الذين أجبروا على ترك منازلهم جراء الفيضانات. 

كما أمر الكاظمي ببدء تحميل عشرة آلاف طن من الحنطة من موانىء البصرة لدعم الشعب السوداني الشقيق.

ويأتي توجيه رئيس مجلس الوزراء، في إطار حرص العراق حكومة وشعبا على تعزيز أواصر الأخوة مع الأشقاء، والوقوف مع دولة السودان التي تعيش أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة جراء الفيضانات.

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