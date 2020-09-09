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أول رد لحزب الله على العقوبات الأمريكية ضد وزيرين

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في أول رد فعل له، قال "حزب الله" اللبناني إن  العقوبات الأمريكية، التي استهدفت وزيرين سابقين في لبنان، لن تتمكن من تحقيق أهدافها.

ووفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة، اعتبر الحزب أن  القرار الأمريكي  جائر ، ويعتبر أمرًا مشرفًا للوزيرين.

وشدد "حزب الله": "الإدارة الأمريكية هي سلطة إرهابية تنشر الخراب والدمار في كل العالم وهي الراعي ‏الأكبر للإرهاب الصهيوني والتكفيري في منطقتنا ولا يحق لها أساسا أن تصنف الشرفاء ‏والمقاومين وتصفهم بالإرهاب وكل ما يصدر عن هذه الإدارة مدان ومرفوض".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان أصدرته أمس الثلاثاء، فرض عقوبات على وزير الأشغال العامة في الحكومة اللبنانية السابقة، يوسف فنيانوس، ووزير المالية السابق، علي حسن خليل.

واتهمت الخزانة الأمريكية كلا من فنيانوس وخليل بتقديم دعم مادي ومالي لـ"حزب الله" الذي تعتبره واشنطن تنظيما إرهابيا.

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