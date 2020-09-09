طائرة عسكرية أمريكية تتخفى من الرادار برمز ماليزي للتجسس على الصين

في وقت مبكر من صباح الأربعاء،

أقلعت طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز RC-135S Cobra Ball،من قاعدة كادينا الجوية في جزيرة أوكيناوا اليابانية متجهة إلى البحر الأصفر.

وسرعان ما لاحظ باحثون في مركز أبحاث صيني أن الطائرة الأمريكية استبدلت في مواقع تتبع الطائرات بطائرة ماليزية غامضة، حلقت بعد ذلك في مدار لمدة ست ساعات فوق البحر الأصفر قبل أن تطير إلى أوكيناوا.

في ثالث حادث من نوعه خلال أسبوع، تم ضبط طائرة تجسس أمريكية وهي تقوم بتغيير رمز جهاز الإرسال الخاص بها إلى طائرة مدنية للتنكر والتجسس على الصين - وهذه المرة تختلس النظر في اختبار صاروخ صيني في البحر الأصفر.