لتشويه سمعته.. نيتانياهو يطالب بـ محاكمة محققين اتهموه بالفساد

، الأربعاء، إلى إجراء تحقيق مع المحققين الذين وجهوا إليه اتهامات بالفساد ، في خطوة قال منتقدون، إنها محاولة لصرف الانتباه عن تعامله مع جائحة كوفيد -19.

وسط تصاعد حالات فيروس كورونا ، اتهم المدعي العام الإسرائيلي نتنياهو بمحاولة تشويه سمعة نظام العدالة الجنائية في البلاد أثناء محاكمته بتهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، فيما ينفي ارتكاب أي مخالفة.

وأعرب حزب الليكود اليميني وحلفاء نتنياهو عن غضبهم هذا الأسبوع بعد أن ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الشرطة والمدعين العامين أخفقوا في الكشف عن تضارب مصالح مزعوم من قبل محقق قال التقرير إنه متورط في القضايا المرفوعة ضده.

وقال نتنياهو في بداية اجتماع لـ حزب الليكود مساء الأربعاء: "من الواضح أن الشرطة والنيابة العامة تتخذ قرارات سياسية ضد العدالة والقانون من أجل الإطاحة برئيس وزراء يميني".

وقال نتنياهو "يجب التحقيق في هذا السلوك" ، الذي اتهم الشرطة والمدعين العامين بالتحيز ضده.

وامتنع متحدث باسم مكتب المدعي العام الإسرائيلي عن التعليق على تصريحات نتنياهو.

في بيان ، قالت وزارة العدل الإسرائيلية إن المحقق المشار إليه في تقرير القناة 12 لم يكن متورطا في القضية التي يُزعم أن الشخص لديه تضارب في المصالح.

Advertisements

ووصف المدعي العام أفيخاي ماندلبليت، مزاعم المخالفات القضائية بأنها "أكاذيب لا أساس لها تهدف بالكامل إلى نزع الشرعية عن نظام العدالة وقراراته المتعلقة برئيس الوزراء".

ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول خدمة، غضبًا شعبيًا بسبب مزاعم الفساد وتعامله مع الوباء، ما جذب الآلاف إلى الشوارع في احتجاجات شبه يومية.

وشهدت البلاد ارتفاعًا حادًا في الحالات الجديدة بعد النجاح الأولي في بداية الوباء، وبدأت يوم الثلاثاء حملة لمدة أسبوع من حظر التجول الليلي وإغلاق المدارس.

وقد أبلغت عن 1048 حالة وفاة وأكثر من 139000 حالة بين سكانها التسعة ملايين.