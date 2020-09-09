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قرارات مهمة بشأن التعليم فى الكويت

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كشفت صحيفة الراي الكويتة أن وزارة التربية والتعليم الكويتية أصدرت قرارا بتعليق الاختبارات بشتى أنواعها (ورقية - إلكترونية) في العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 للمراحل التعليمية كافة، وذلك حتى العودة إلى الدوام على مقاعد الدراسة.

وأوضحت الصحيفة الكويتية نقلا عن مصادرها التربوية أن قطاع التعليم العام كلف الموجهين العموم بإعداد مقترحاتهم في شأن آلية تقييم طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية.

وبيًنت الصحيفة  أن الموجهين يعملون على إعداد مقترحاتهم في الوقت الراهن في شأن آلية التقييم، مرجحة أن تقسم بواقع 25 في المئة لكل من الحضور والمشاركة والواجبات والتقارير.

وابانت الصحيفة الكويتية أنه لن يكون هناك تقييم لطلبة رياض الأطفال والمرحلة الإبتدائية، وستكون دراستهم على شكل حلقات تلفزيونية تعرض مساء على تلفزيون الكويت.

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