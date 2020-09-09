كشفت صحيفة الراي الكويتة أن وزارة التربية والتعليم الكويتية أصدرت قرارا بتعليق الاختبارات بشتى أنواعها (ورقية - إلكترونية) في العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 للمراحل التعليمية كافة، وذلك حتى العودة إلى الدوام على مقاعد الدراسة.
وأوضحت الصحيفة الكويتية نقلا عن مصادرها التربوية أن قطاع التعليم العام كلف الموجهين العموم بإعداد مقترحاتهم في شأن آلية تقييم طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية.
وبيًنت الصحيفة أن الموجهين يعملون على إعداد مقترحاتهم في الوقت الراهن في شأن آلية التقييم، مرجحة أن تقسم بواقع 25 في المئة لكل من الحضور والمشاركة والواجبات والتقارير.
وابانت الصحيفة الكويتية أنه لن يكون هناك تقييم لطلبة رياض الأطفال والمرحلة الإبتدائية، وستكون دراستهم على شكل حلقات تلفزيونية تعرض مساء على تلفزيون الكويت.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر قرارات مهمة بشأن التعليم فى الكويت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.