رسميا.. ليونيل ميسي سفيرًا لشركة إسرائيلية| فيديو

أعلن حساب "إسرائيل" بالعربية التابع لوزارة خارجية الكيان الصهيوني عن تعاون لاعب كرة القدم الأرجنتيني ونجم نادي برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي مع شركة إسرائيلية.

وقال الحساب:"تعاون تاريخي.. نجم كرة القدم ليونيل ميسي هو السفير الجديد لشركة "أوركام" الإسرائيلية".

وأضاف:"ويساعد (ميسي) الشركة على توزيع الإبتكارات التكنولوجية التي طورتها للمصابين بالعمى أو ضعف البصر من أجل مساعدتهم.

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وتابعت:"يلتقي ميسي بمكفوفين ويمنحهم جهاز OrCam MyEye وهو حل تكنولوجي صنعته الشركة.".

و"أوركا" هي شركة إسرائيلية مقرها القدس لتصنيع الأجهزة القابلة للارتداء القائمة على الذكاء الاصطناعي لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر على قراءة النصوص عبر ردود الفعل الصوتية، والتي وافق ميسي على أن يكون الوجه الدعائي للشركة.

وقالت أوركام إن "تعاون الشراكة" مع ميسي يهدف إلى زيادة الوعي بالتحديات التي يواجهها مجتمع المكفوفين وضعاف البصر على مستوى العالم.