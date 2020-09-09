أخبار عالمية

ميركل تثمن جهود السعودية في إدارة اجتماعات مجموعة العشرين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، اتصالًا هاتفيًا ، اليوم، بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حيث بحثا الجهود الموحدة ضمن اجتماعات دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، للتغلب على آثار جائحة والعودة إلى الحياة الطبيعية.

من جهتها، ثمنت المستشارة الألمانية جهود المملكة في التحضير وإدارة اجتماعات مجموعة العشرين، متمنية مواصلة التضامن الدولي لمواجهة آثار الجائحة.

وفي سياق متصل أجرى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًا، اليوم ، بالرئيس الصيني، شي جين بينغ حيث بحثا ، خلال الاتصال الهاتفي، جهود مجموعة دول العشرين، ضمن اجتماعاتها بالعام الجاري برئاسة المملكة، لمواجهة آثار جائحة كورونا.

Advertisements

وألمح خادم الحرمين الشريفين، إلى حرص المملكة على العمل مع دول المجموعة لخدمة الشعوب ودعم الاقتصاد العالمي والتخفيف من تبعات الجائحة.

ومن جانبه هنأ الرئيس الصيني، خادم الحرمين الشريفين بالإنجازات التي حققتها أعمال مجموعة العشرين والتي كان لها دور محوري لمواجهة التحديات الناتجة عن الجائحة، ودور المملكة المحوري لتنسيق التعاون بين الأطراف.

كما جرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.     

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ميركل تثمن جهود السعودية في إدارة اجتماعات مجموعة العشرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا