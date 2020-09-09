الجيش الليبي: تركيا تواصل نقل المرتزقة.. وحربنا ضد الإرهاب لن تتوقف

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي إن تركيا تواصل نقل المرتزقة في جنوب الهيشة.

وأضاف المسماري أنه في المقابل أوقفت القيادة العامة للجيش الليبي العمليات منذ أشهر بناء على المبادرة المصرية "إعلان القاهرة".

وأكد المسماري أن الجيش الليبي لن يتراجع عن حربه ضد الإرهاب.

وأضاف أن الجيش الليبي ملتزم بوقف إطلاق النار بناء على المبادرة المصرية، ولكن وسيتم التعامل مع أي تجاوزات.