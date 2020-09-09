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حركة أمل الشيعية اللبنانية تندد بالعقوبات الأمريكية على أحد أعضائها

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دوت الخليج:- ذكرت حركة أمل الشيعية اللبنانية المتحالفة مع حزب الله الأربعاء أن فرض الولايات المتحدة عقوبات على أحد قيادييها “إنما هو في الحقيقة استهداف للبنان ولسيادته وللخط والتنظيم السياسي الذي ينتمي إليه”.

وقالت الحركة في بيان ردا على إدراج واشنطن أحد أكبر مسؤوليها، وهو وزير المالية السابق علي حسن خليل، على قائمة سوداء: “هذا القرار لن يغير من قناعاتنا ومن ثوابتنا الوطنية والقومية على الإطلاق”.

وتصنف الولايات المتحدة حزب الله منظمة إرهابية. (رويترز)

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