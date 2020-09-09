أخبار اليمن : طيران العدوان السعودي يعاود قصف مأرب والجوف

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طيران العدوان السعودي يعاود قصف مأرب والجوف

عاود طيران العدوان السعودي مساء اليوم شن غاراته الإجرامية على مأرب والجوف. طيران العدوان السعودي يعاود قصف مأرب والجوفعاود طيران العدوان السعودي مساء اليوم شن غاراته الإجرامية على مأرب والجوف. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف مديرية مدغل بمأرب بأربع غارات. وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن 3 غارات على مديرية خب والشعف بالجوف. وكان طيران العدوان شن 9 غارات على مديرية رحبة بمأرب.

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