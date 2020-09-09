لتفادى سرقة أبحاث حساسة .. أمريكا توقف منح التأشيرات لبعض طلاب الصين

وأضاف تشاد وولف فى خطاب ألقاه فى واشنطن، بحسب "روسيا اليوم"، أن القرار يهدف لمنعهم من سرقة الأبحاث الحساسة.
وقال : "إننا نمنع تأشيرات دخول بعض طلاب الدراسات العليا والباحثين الصينيين الذين لهم صلات باستراتيجية الاندماج العسكرى الصينية لمنعهم من سرقة البحوث الحساسة والاستيلاء عليها".
وكرر وولف الاتهامات الأمريكية بشأن الممارسات التجارية غير العادلة والتجسس الصناعى من قبل الصين، بما فى ذلك محاولات سرقة أبحاث فيروس كورونا، واتهمها بإساءة استخدام تأشيرات الطلاب لاستغلال الأكاديميين الأمريكيين.
وفى وقت سابق، قال طلاب صينيون مسجلون فى جامعات أمريكية إنهم تلقوا إخطارات من السفارة الأمريكية فى بكين أو قنصليات أمريكية تبلغهم بإلغاء تأشيراتهم.
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