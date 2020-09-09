الخارجية الأمريكية : ندرس فرض عقوبات إضافية على داعمى حزب الله

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أدرجت وزير المال اللبنانى السابق على حسن خليل ووزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس على قائمة "أوفاك" للعقوبات الأمريكية، بزعم قربهما من "حزب الله".

وأوضحت الخارجية الأمريكية بحسب سبوتنيك، : "العقوبات ضد شخصيات لبنانية، الغرض منها توجيه رسالة قوية إلى حزب الله".

وأكدت الخارجية الأمريكية عزمها على محاسبة "السياسيين اللبنانيين على فسادهم"، مضيفة: "لا بد من تحقيق مطالب الشعب اللبنانى".

وكشفت الخارجية الأمريكية تشجيعها للمجتمع الدولى على اتخاذ خطوات لمحاسبة "الفاسدين فى لبنان".

وأتمت الخارجية الأمريكية: "نريد حكومة فى لبنان شفافة ونزيهة".