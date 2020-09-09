البيت الأبيض : ترامب لم يتعمد تضليل الأمريكيين بشأن كورونا

وتأتى التصريحات بعد أن كشفت تسجيلات حصلت عليها شبكة "سى إن إن" ومأخوذة من كتاب جديد يحمل عنوان "الغضب" للصحفى بوب ودورد، فى وقت سابق اليوم أن ترامب أقر فى فبراير بأنه كان على علم بمدى خطورة الفيروس وقدرته على الانتشار.

وأضاف الكتاب، بحسب سبوتنيك، أن ترامب قلل من شأن الفيروس لأنه لم يكن يريد خلق حالة من الذعر.

وأظهر كتاب جديد للصحفى بوب ودورد أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اعترف بأنه علم بأن فيروس كورونا" خطير ومعد للغاية قبل أسابيع من أول حالة وفاة مؤكدة فى الولايات المتحدة.

وكتب ودورد فى كتابه عن إدارة ترامب والذى يحمل اسم "الغضب" أن الرئيس قلل من تداعيات الفيروس مرارا، بحسب ما نقلته شبكة "سى إن إن" يوم الأربعاء.

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وقال الرئيس الأمريكى فى حديثه مع ودورد فى منتصف مارس 2020: "كنت أرغب دائما فى التقليل من خطر الفيروس، وما زالت أفضل ذلك، لأننى لا أريد أن أحدث حالة من الذعر"، وفقا لما ذكر فى الكتاب.

وكان الرئيس ترامب يعتقد أن فيروس كورونا ربما كان أكثر فتكا خمس مرات من الإنفلونزا وأنه بمثابة مرض مميت، كما يقول خلال مجموعة من المقابلات مع صاحب كتاب "الغضب".

وتعد الولايات المتحدة من أكثر الدول تضررا بالوباء من حيث عدد الإصابات، حيث يتجاوز إجمالى الإصابات فيها 6.33 مليون حالة.