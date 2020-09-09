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تسجيل 1079 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى جنوب إفريقيا

0 نشر
أحمد جاد 2020-09-09 23:09 0 تبليغ

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وأوضحت وزارة الصحة فى جنوب أفريقيا فى بيان، بحسب وكالة الأنباء ، أن إجمالى حالات الإصابة بفيروس فى البلاد ارتفع إلى 640 ألفًا و 441 إصابة، فيما بلغ إجمالى حالات الوفيات إلى 15 ألفًا و 86 شخصًا.

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