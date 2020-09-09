تسجيل 1079 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى جنوب إفريقيا

وأوضحت وزارة الصحة فى جنوب أفريقيا فى بيان، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن إجمالى حالات الإصابة بفيروس كورونا فى البلاد ارتفع إلى 640 ألفًا و 441 إصابة، فيما بلغ إجمالى حالات الوفيات إلى 15 ألفًا و 86 شخصًا.

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