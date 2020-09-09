كندا تتخطى حاجز 134 ألف إصابة بكورونا

وقالت السلطات الصحية فى بيان اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، إن مقاطعتى كيبيك وأونتاريو تصدرتا المقاطعات الكندية فى أعداد الإصابات والوفيات، حيث سجلت كيبيك 64056 إصابة تماثل للشفاء منها 56400، فيما بلغ مجموع الوفيات فى المقاطعة 5771.

وجاءت مقاطعة أونتاريو كبرى المقاطعات الكندية فى المرتبة الثانية مسجلة 43685 إصابة مؤكدة بالفيروس تعافى منها 39332، فى حين بلغت حصيلة الوفيات بالفيروس 2813.