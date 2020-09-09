الدفء يعود للعلاقات.. تركيا وإيران تكسران التابوهات وتتحدان ضد المنطقة

تدعم إيران وتركيا ظاهريًا أطرافًا مختلفة في سوريا، لكنهما تقاربتا في السنوات الأخيرة بسبب مطامعهما المشتركة، وفق ما ذكرت صحف دولية.

اهتمت وسائل الإعلام الموالية للحكومة في تركيا على نطاق واسع بالمحادثات الأخيرة التي عقدت بين أنقرة وطهران ، والتي كانت الجولة السادسة من المحادثات التي عُقدت بشكل عام في إطار مناقشة الأزمة بسوريا.

واللافت بحسب صحف دولية، إن الطرفين باتا يشتركان في رؤية عالمية إقليمية حول العديد من القضايا، و يتعاونان بشكل متزايد الآن ضد الجماعات الكردية المنشقة.

وما يحدث حاليًا في علاقات أنقرة وطهران يكسر تابوهات الماضي، حيث تتعارض العلاقة الدافئة الناشئة مجددًا بين إيران وتركيا مع الأفكار التي يطرحها البعض حول تقسيم الشرق الأوسط إلى معسكرين طائفيين "سني" و "شيعي".

نشأ هذا النموذج فقط في العقود الماضية ، في حين تم تصوير المنطقة قبل ذلك على أنها مقسمة إلى معسكرات أخرى ، مثل الأنظمة القومية أو الأنظمة الموالية للسوفييت وأولئك الأقرب إلى الولايات المتحدة.

اشتد الانقسام الطائفي بسبب الصراعات في أماكن مثل العراق ولبنان.

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ويظهر أن مصالح البلدين أقوى من كل الخلافات السابقة، حيث يظهر ان حزب العدالة والتنمية في تركيا والموالي للإخوان، يتصالح هو الآخر مع نظام إيران الذي يحكمه المرشد علي خامنئي.

وكدليل على ذلك، قال الرئيس التركي، إن تركيا اليوم تحتضن إيران وتدفع من أجل "الحوار مع إيران لإيجاد حلول ممكنة لمشاكل منطقتهما المشتركة".

وأوضح أردوغان ، في الاجتماع السادس لمجلس التعاون التركي الإيراني رفيع المستوى ، أن "الحوار بين تركيا وإيران لعب دورًا حاسمًا في حل العديد من المشاكل الإقليمية".

واتفق الرئيس الإيراني حسن روحاني على ذلك بقوله: "أعتقد أن تعاوننا سيعود إلى مستوياته السابقة مع انحسار الوباء".