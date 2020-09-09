جريمة بشعة.. شاهد .. تعذيب شاب يمني حتى الموت

تداول عدد من النشطاء على موقع التدوينات القصيرة " تويتر" مقطع فيديو يكشف حجم التعذيب الذي تعرض له الشاب اليمني عبد الله الأغبري علي يد مجموعة من الأشخاص في العاصمة اليمنية صنعاء.
وتعود قصة الشاب اليمني الذي لم يتخط الرابعة والعشرين من عمره والذي تنحدر أصوله الي قرية العوية بمدينة تعز اليمنية والذي قدم لأول مرة في تاريخه الي العاصمة صنعاء بحثا عن لقمة العيش وذلك نقلا عن صفحة الصحفي اليمني فارس الحميري علي تويتر.
وتمكن الشاب اليمني وبمساعدة شخص آخر من الحصول فعليا علي على فرصة للعمل في محل "السياغي للهواتف" في شارع القيادة.
وفي اليوم السادس لعمل الشاب اليمني وتحديدا يوم الأربعاء الماضي اُتهم " الضحية " بسرقة 2 جوال من المحل حيث تم اقتياده الي مكان بعيد عن مقر العمل حيث تناوب علي ضربه عدد من الأشخاص.
وتم نقل الضحية في الحادية عشرة من مساء ليلة الضرب الي إحدى العيادات حيث رفضت العيادة استقباله، وبعدها تم نقله وهو بوضع حرج إلى مستشفى "يوني ماكس- بشارع المطار".
وكشف تقرير الأطباء أن عبدالله تعرض لنزيف داخلي أدى إلى وفاته نتيجة تعرضه للتعذيب حيث لا يزال جثمان الضحية في مستشفى"يوني ماكس".
كما تم حبس صاحب المحل و4 من العمال، بعد أن تم تحويل القضية إلى النيابة.
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