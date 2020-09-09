بسبب الكمامة .. فوتشي يصطدم بـ ترامب من جديد

وتناول فوتشي هذه القضية في مقابلة مع محطة CBS الأمريكية، اليوم الأربعاء، بعد ساعات من تجمع حاشد ضخم في ولاية كارولينا الشمالية.
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ولدى سؤاله عما إذا كان محبطًا من مشاهد تظهر مؤيديه - وترامب نفسه - لا يرتدون أقنعة، قال فوتشي: "حسنًا، نعم، إنه كذلك" مضيفا "لقد قلت ذلك كثيرًا"
وتابع: نريد أن نكون قدوة لأننا نعلم أنه عندما تقوم بأربعة أو خمسة أنواع نموذجية من تدابير الصحة العامة - الأقنعة، والمسافة الاجتماعية، وتجنب الازدحام - فهذه هي الأشياء التي تدور حول الزيادات المفاجئة وتمنعنا أيضًا من الارتفاع المفاجئ.
واستطرد: لذلك أود بالتأكيد أن أرى ارتداء الأقنعة في جميع أنحاء العالم.
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