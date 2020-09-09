بسبب الكمامة .. فوتشي يصطدم بـ ترامب من جديد

خبير الأمراض المعدية الرائد في الولايات المتحدة وعضو فرقة العمل المعنية بمكافحة فيروس كورونا في البيت الأبيض، الدكتور أنتوني فوتشي، نفسه في خلاف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى من خلال مشاركة رفضه لتجمعات حملة الرئيس الانتخابية المزدحمة حيث يتجمع مئات المؤيدين دون أقنعة أو مسافات اجتماعية. وضع

وتناول فوتشي هذه القضية في مقابلة مع محطة CBS الأمريكية، اليوم الأربعاء، بعد ساعات من تجمع حاشد ضخم في ولاية كارولينا الشمالية.

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ولدى سؤاله عما إذا كان محبطًا من مشاهد تظهر مؤيديه - وترامب نفسه - لا يرتدون أقنعة، قال فوتشي: "حسنًا، نعم، إنه كذلك" مضيفا "لقد قلت ذلك كثيرًا"

وتابع: نريد أن نكون قدوة لأننا نعلم أنه عندما تقوم بأربعة أو خمسة أنواع نموذجية من تدابير الصحة العامة - الأقنعة، والمسافة الاجتماعية، وتجنب الازدحام - فهذه هي الأشياء التي تدور حول الزيادات المفاجئة وتمنعنا أيضًا من الارتفاع المفاجئ.

واستطرد: لذلك أود بالتأكيد أن أرى ارتداء الأقنعة في جميع أنحاء العالم.