كوشنر يعلن موعد توقيع اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

أعلن جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقيع اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل بحضور قادة من البلدين والرئيس الأمريكي، الأسبوع المقبل.

وقال كوشنر وفق ما نقلته سكاي نيوز عربية إن الولايات المتحدة قدمت مقترحا تفصيليا لإقامة دولة فلسطينية وافقت عليه إسرائيل ورفضه الفلسطينيون.

وأضاف: "ما قمنا به خلال الخطة هو الحفاظ على حل الدولتين عبر الحد من ضم إسرائيل للمزيد من الأراضي".

وكشفت شبكة فوكس الأمريكية اليوم الأربعاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رشح لجائزة نوبل للسلام بسبب اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

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وبحسب التقرير، فقد تم تقديم الترشيح إلى لجنة الجائزة من قبل نائب نرويجي تحدث عن ذلك في مقابلة مع الشبكة الأمريكية.

وقال النائب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" "أعتقد أنه عمل على تحقيق السلام بين الدول أكثر من غيره من المرشحين لجائزة نوبل".

وفي رسالة إلى لجنة نوبل ، كتب "تيبررينج جيد" أن إدارة ترامب لعبت دورًا رئيسيًا في تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة "والآن في انتظار المزيد من دول الشرق الأوسط للسير على خطى الإمارات ، يمكن أن تكون هذه الاتفاقية بمثابة تغيير لقواعد اللعبة في الشرق الأوسط".