كلمة السر بالمرتزقة.. تقرير يكشف ألاعيب تركيا حال قيام حرب مع اليونان

يظهر إن كلمة السر في مرتزقة تركيا، في أي حرب قد تنشأ مع اليونان، حيث تخطط لإرسالهم لتضحي بهم في الصفوف الأمامية.

ووفق ماذكرت صحيفة جريك سيتي تايمز، فقد اوعز النظام التركي للمقاتلين، ليصرحوا ويقولوا إنهم سيقاتلون من أجل تركيا ضد اليونان.

قال أحد المقاتلين المدعومين من تركيا فيما يسمى بـ "الجيش الوطني السوري" إنه لن يتردد في التخلي عن قتاله ضد الجيش السوري الحكومي للذهاب إلى محاربة اليونان.

ذكر سهيل حمود، المعروف باختصاصي الصواريخ الملقب، إن المقاتلين السوريين مدينون لتركيا بكل ماقدمته لهم من تمويل وتدريب وتسليح في حربهم ضد الحكومة السورية.

وصرح "نحن ممتنون لتركيا. وقال على تويتر "حان الوقت الآن للوفاء بهذا الدين".

أضاف "إذا سألوني هل ستذهب للقتال إلى الحدود اليونانية؟، ستكون إجابتي نعم ".

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كما وصلت تغريداته إلى الصفحات الأولى للصحف التركية.

تدعم تركيا الجماعات المتطرفة ، بما في ذلك داعش ، منذ بدء الحرب ضد سوريا في عام 2011.

وأصبح أكثر من عشرة آلاف سوري مثل حمود جزءًا من القوات العسكرية التركية العاملة في ليبيا.

أصبح المتطرفون من أمثاله في الأساس جناحًا للجهاز العسكري التركي الذي يحرك مصالح أنقرة في سوريا وليبيا.

ولهذا السبب ترفض تركيا التخلي عن دعم المقاتلين لأنه في يوم من الأيام يمكن بسهولة تحويلهم من سوريا إلى اليونان ، تمامًا كما تم تحويلهم إلى ليبيا.

ومع ذلك، نجح الجيش السوري والحكومة، اللذان يحظيان بدعم الطائفة الأرثوذكسية اليونانية في سوريا، في مقاومة هؤلاء الوكلاء، الذين يسيطرون الآن فقط على أجزاء صغيرة من شمال سوريا، لا سيما في محافظة إدلب.

لهذا السبب ، فإن إعادة العلاقات القوية بين أثينا ودمشق لها قيمة أمنية هائلة، وفق ماذكرت الصحيفة اليونانية.