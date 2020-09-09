نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشرطة الروسية تداهم مقار جماعة معارضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت الشرطة عمليات تفتيش، اليوم الأربعاء، في مكتب حركة روسيا المفتوحة المعارضة في موسكو وفي منازل بعض النشطاء الذين يخوضون الانتخابات المحلية التي تجرى مطلع الأسبوع، مما أثار اتهامات بالتخويف.

وقالت الحركة، التي يمولها معارض الكرملين ميخائيل خودوركوفسكي، إن "عمليات التفتيش جاءت في إطار تحقيق جنائي قديم يتعلق بيوكوس، وهي شركة نفط عملاقة لم يعد لها وجود وكان يملكها خودوركوفسكي".

وتدعم مجموعة تسمى الديمقراطيين المتحدين مئات النشطاء المعارضين الذين يخوضون الانتخابات المحلية يوم الأحد، على أمل الحصول على موطئ قدم في الساحة السياسية التي يهيمن عليها حزب روسيا المتحدة الحاكم.

وجرت أكثر من 20 عملية تفتيش لمكاتب الجماعة في مناطق فلاديمير وإيفانوفو وتترستان ونوفجورود وفي منازل نشطاء يخوضون الانتخابات وموظفين في الحملات ومراقبين انتخابيين، حسبما قالت الحركة.