تطويل الشعر وتكثيفه خلطة طبيعية بمفعول سريع من أول استخدام

تطويل الشعر. هذه هي الكلمة الرئيسية التي قدَّمتها. تطويل الشعر من اكثر الأشياء اهتمام عند المرأة، حيث تحلم كل سيدة بالحصول علي شعر صحي وناعم وطويل، وذلك لان الشعر الطويل اللامع يقوم بدور كبير في إظهار المرأة جمال، لذلك تحلم كل فتاة بشعر لامع وطويل، فالشعر الطويل يعطي للآنتي مظهر جميل وجذاب، فالكثير من الفتيات يعانون في وقتنا الحالي من شعر مقصف وغير لامع بسبب التعرض للعوامل الخارجية والمواد الكيميائية، لذلك ازداد البحث في جوجل عن خلطات طبيعية غير مضرة وخالية من المواد الكيميائية للشعر، وسنتعرف معكم علي بعض الخلطات الطبيعية للشعر وبمفعول سريع من أول استخدام.

خلطة لتطويل الشعر بمفعول سريع

البيض من اهم المكونات لتطويل الشعر وكثافتة ولمعانة، فان البيض علي الشعر قد يبدو أمرأً مزعجا ولهو رائحة غير مستحبة لبعض من الناس، فان لهو فوائد كثيرة تستحق كل المعاناة ومن افضل فوائد البيض للشعر هو تكثيفه ويزيد من نمو الشعر، فالبياض البيض هو اغني مصدر للبروتين يحتوي علي معادن مثل النياسين والريبوفلافين والمغنيسيوم والبوتاسيوم والصوديوم وكلها تساعد في نمو الشعر.

صفار البيض اقل فوائد من البياض فهو غني بالبروتين اقل من البيض وهو مصدر وفير لفيتامينات ب المركب وحمض الفوليك المحتوي الدهني للصفار فهو يصبح محتوي صحي ممتاز لذو صحاب الشعر الجاف.

زيت الزيتون لهو فوائد عديدة للشعر وأيضا للبشرة فهو غني بالعديد من الفيتامينات مثل فيتامين D A K وفيتامين E أيضاً أي يمنع تساقط الشعر، ف زيت الزيتون معالج قوي لمشكلة تقصف الشعر وتساقطه لأنه يحتوي علي حمض اوميجا 3 اللذي يعمل علي تكثيف الشعر.

العسل يعمل العسل علي ترطيب الشعر بسبب احتوائه علي خصائص مرطبة طبيعية، يقوم بتحفيز نمو الشعر بسبب تحسينه لصحة فروة الشعر، يحتوي علي مضادات للأكسدة طبيعية، يقوم بتحسين صحة بوصلات الشعر وتطويلة بشكل صحي وسريع والمساهمة في منع تساقط الشعر وتقوية البصيلات لاحتوائية علي مستويات مرتفعة من السكر والرطوبة.

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يعالج عسل النحل الطبيعي القشرة المتواجد في فرة الرأس ويعالج تساقط الشعر ويساعد علي منع العدوية أو الإصابة بمرض الصدفية وينظف الرأس من البكتيريا.

خلطة البيض والعسل وزيت الزيتون:

نحضر وعاء مناسب ثم نقوم بوضع بياض بيضة وملعقة من زيت الزيتون بإضافة ملعقة من عسل النحل الأبيض.

تقلب هذه المكونات جيداً حتي تتجانس مع بعضهم لبعض، ونقوم بوضعها علي الشعر وتترك لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء والشامبو، وتكرر هذه الخلطة مرة كل أسبوع وستظهر النتيجة من أو استخدام.

خلطة لتطويل وتكثيف الشعر بالعسل

في إناء مناسب ضعي كلا من ملعقتان كبيرتان من العسل مع ملعقة من الماء الفاتر وقومي بتدليك فروة الرأس حيدا، ثم يغطي الشعر من الجزور الي الأطراف وتتركيه لمدت ثلاث ساعات علي الأقل وبعدها غسلة بالماء الفاتر وتكرر هذه الخلطة مرة كل أسبوعياً.