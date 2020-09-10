أخبار اليمن : آلاف المرضى يترقبهم الخطر.. كارثة صحية تهدد اليمن

آلاف المرضى يترقبهم الخطر.. كارثة صحية تهدد اليمناكد المركز الوطني لنقل الدم، أن خدماته وغيره من المراكز الصحية قد تتوقف في أي لحظة نتيجة لعدم وجود الطاقة الكهربائية التي تحتاجها وتعتمد عليها في انتاجها على النفط المنعدم حاليا بسبب الحصار والعدوان.

ودعا بيان صادر عن المركز الأمم المتحدة إلى التحرك في سبيل منع وقوع هذه الكارثة بالضغط على تحالف العدوان لإدخال سفن المشتقات النفطية والالتزام باتفاق السويد في هذا الجانب.

وأشار إلى ان استمرار احتجاز المشتقات النفطية بات يشكل خطرا كبيرا على حياة المرضى في المستشفيات والمرافق الصحية خصوصاً في المركز الوطني لنقل الدم والذي يحتاج للطاقة الكهربائية على مدار الساعة لتشغيل معداته.

ولفت البيان إلى ما تمثله معدات المركز من اهمية في حفظ مخزون مشتقات الدم المختلفة من خلايا حمراء مركزة وبلازما طازجة مجمدة وصفائح دموية والتي يحتاجها كلاً من مرضى السرطانات وتكسرات الدم كالثلاسيميا والانيميا المنجلية وحالات النزيف كالولادة والحوادث والحروق.

وأكد أن انعدام المشتقات النفطية سيجعل المركز عاجزا عن حفظ الدم وتوفيره لمرضى الفشل الكلوي وعمليات القلب المفتوح وغيرهم من المرضى الذين يحتاجون لنقل الدم.