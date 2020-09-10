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أسترازينيكا الأمريكية تكشف مفاجأة عن توقف تجارب لقاح كورونا

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فجرت شركة أسترازينيكا الأمريكية، اليوم الأربعاء، مفاجأة، حيث نفت توقف تجارب لقاح فيروس المستجد "كوفيد-19" بسبب حالة التهاب النخاع الشوكي المستعرض. 

وقالت الشركة، وفق ما نقلته شبكة "سي ان ان" الأمريكية: "التقارير التي تدعي أنها تستند إلى التعليقات التي أدلى بها رئيسنا التنفيذي، في وقت سابق اليوم، التي تفيد بأننا أكدنا أن أحد المشاركين في تجربتنا السريرية عانى من التهاب النخاع المستعرض؛ غير صحيحة". 

وأضافت الشركة أن الرئيس التنفيذي للشركة ذكر أنه لا يوجد تشخيص نهائي قبل إجراء المزيد من الاختبارات.

وصرح المتحدث باسم الشركة بأنه سيتم تسليم هذه الاختبارات إلى لجنة سلامة مستقلة ستراجع الحدث وتضع تشخيصًا نهائيًا. 

وكانت شركة أسترازينيكا الأمريكية أعلنت في وقت سابق توقف تجارب لقاح بشكل مؤقت بسبب حدث لم تكشف عنه. 

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