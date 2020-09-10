وصفه بـ صاحب السعادة.. وودورد يكشف نص رسائل زعيم كوريا الشمالية الخاصة لـ ترامب

هرع دكتاتور كوريا الشمالية كيم يونج أون إلى الرئيس ترامب في رسالة خاصة مفادها أن لقائه كان "يذكرنا بمشهد من فيلم خيالي" تم الكشف عنه اليوم الأربعاء، ضمن ما تضمنه كتاب الصحفي الاستقصائي بوب وودوارد الجديد، وفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.
أشار كيم إلى ترامب في خطاباته بلقب "صاحب السعادة" - وهو مصطلح تفضله الأسرة المالكة عادةً، وفقًا لـ بوب وودوارد الجديد، والذي يتضمن أجزاء مما كتبه كيم إلى ترامب.
وأشار ترامب إلى كتابات تبادلها الزعيمين على أنها "رسائل حب" ، لكنه رفض الكشف عنها.
في إحدى الرسائل المقتطفة في الكتاب، يشير كيم يونج أون بعد القمة مخاطبا ترامب إلى "لقاء تاريخي آخر بيني وبين سعادتك" وفقا لتعبيره وهو ما وصفه وودوارد بأنه "يذكرنا بمشهد من فيلم خيالي".
ووصف كيم اجتماعات ترامب بأنها "ذكرى ثمينة" وقال إنها أظهرت أن "الصداقة العميقة والخاصة بيننا ستعمل كقوة سحرية".
والتقى الزعيمان لأول مرة في سنغافورة عام 2018 بعد فترة من تبادل الخطابات العدائية، ثم التقيا لاحقًا في هانوي.
في يونيو 2019 التقى الرجلان عندما سار ترامب من كوريا الجنوبية عبر المنطقة المنزوعة السلاح.
وكتب كيم لـ ترامب في مقتطفات نُشرت في صحيفة واشنطن بوست: "أشعر بالسعادة لأنني أقمت علاقات جيدة مع رجل دولة قوي وبارز مثل سعادتك".
وباستخدام لغة منمقة، استدعى كيم - الذي يحمل حكمًا وراثيًا في نظام اعتمد على الإرهاب ويعاني شعبه من المجاعة - باعتزاز "تلك اللحظة من التاريخ عندما أمسك يد سعادتك بحزم في الموقع الجميل والمقدس حيث شاهد العالم بأسره باهتمام كبير، فإني أتمنى استعادة شرف ذلك اليوم".
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