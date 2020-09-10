وصفه بـ صاحب السعادة.. وودورد يكشف نص رسائل زعيم كوريا الشمالية الخاصة لـ ترامب

هرع دكتاتور كوريا الشمالية كيم يونج أون إلى الرئيس ترامب في رسالة خاصة مفادها أن لقائه كان "يذكرنا بمشهد من فيلم خيالي" تم الكشف عنه اليوم الأربعاء، ضمن ما تضمنه كتاب الصحفي الاستقصائي بوب وودوارد الجديد، وفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

أشار كيم إلى ترامب في خطاباته بلقب "صاحب السعادة" - وهو مصطلح تفضله الأسرة المالكة عادةً، وفقًا لـ بوب وودوارد الجديد، والذي يتضمن أجزاء مما كتبه كيم إلى ترامب.

وأشار ترامب إلى كتابات تبادلها الزعيمين على أنها "رسائل حب" ، لكنه رفض الكشف عنها.