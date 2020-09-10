رئيس الوزراء العراقي يوجّه بمساعدات عاجلة للسودان

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أحمد جودة - القاهرة - وجّه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأربعاء، بفتح جسر جوي وبحري مع دولة السودان، لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى المنكوبين والمتضررين من السيول والفيضانات التي ضربت السودان منذ أيام.
ووفقاً لوسائل إعلام عراقية، ستنطلق الخميس طائرة شحن عسكرية محملة بأطنان من المستلزمات الطبية وعشرات الآلاف من السلات الغذائية، وآلاف القطع من الاحتياجات الإنسانية الضرورية والخيم لإيواء المتضررين الذين أجبروا على ترك منازلهم جراء الفيضانات.
كما وجّه الكاظمي ببدء تحميل 10 آلاف طن من الحنطة من موانىء البصرة لدعم الشعب السوداني. واعتبر مجلس الأمن والدفاع الوطني أن السودان يعتبر الآن "منطقة كوارث طبيعية".
وغمرت مياه الفيضان مساحات شاسعة من السودان، وبحسب تصريحات رسمية، فإن الفيضانات أدت إلى أضرار واسعة تأثر بها أكثر من نصف مليون سوداني.
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