أخبار اليمن : أكثر من 900 ألف وفاة بكورونا حول العالم

أكثر من 900 ألف وفاة بكورونا حول العالمتخطّى عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ّ في العالم عتبة الـ900 ألف وفاة، منذ ظهوره في الصين، في ديسمبر الماضي، وفق تعداد لوكالة فرانس برس، حتى مساء الأربعاء استنادا إلى بيانات رسمية.

وأظهر التعداد أن الفيروس حصد أرواح 900 ألف و52 شخصاً في العالم من أصل 27 مليونا و711 ألفا و866 حالة إصابة.

وفي أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي سٌجّلت أكثر من ثلث الوفيات (300.340 وفاة)، تليها أوروبا (219.616 وفاة).

أما من حيث الدول الأكثر تسجيلاً للوفيات، فتتصدّر القائمة الولايات المتّحدة (190.478 وفاة) تليها البرازيل (127.464 وفاة) ثم الهند (73.890 وفاة) والمكسيك (68.484 وفاة).