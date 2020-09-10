أخبار عالمية

أميركا ترفض إصدار نحو ألف تأشيرة دخول لصينيين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة رفضت إصدار نحو ألف تأشيرة دخول لصينيين اعتبارا من الثامن من سبتمبر في إطار مساع من إدارة الرئيس دونالد ترامب لمنع دخول طلبة وباحثين من الصين يعتقد أن لهم صلات بالجيش.

وأضافت في تصريحات عبر البريد الإلكتروني لرويترز "مستمرون في الترحيب بقدوم الطلاب والباحثين من الصين الذين لا يؤيدون أهداف الحزب الشيوعي الصيني فيما يتعلق بالهيمنة العسكرية".

وبدأت وزارة الخارجية تنفيذ القواعد اعتبارا من أول يونيو.

Advertisements

وأضافت المتحدثة "حتى 8 سبتمبر 2020، ألغت الوزارة أكثر من 1000 تأشيرة لمواطني جمهورية الصين الشعبية الذين تبين أنهم خاضعون للإعلان الرئاسي رقم 10043 وبالتالي غير مؤهلين للحصول على تأشيرة".

وذكرت أن الوزارة تتمتع بسلطة واسعة لإلغاء التأشيرات وتمارس هذه السلطة عندما تأتي المعلومات في وقت قصير تشير إلى أن حامل التأشيرة قد يكون غير مقبول للولايات المتحدة أو غير مؤهل للحصول على تأشيرة.

ولم تكشف تفاصيل محددة عمن تم إلغاء تأشيراتهم.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أميركا ترفض إصدار نحو ألف تأشيرة دخول لصينيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا