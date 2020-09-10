فيضانات النيجر تخلّف 65 قتيلاً وأكثر من 300 ألف منكوب

أعلنت السلطات في النيجر أنّ الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة منذ يونيو خلّفت 65 قتيلاً وأكثر من 300 ألف منكوب، في حين لا تزال المياه تغمر أحياء عدّة من نيامي، عاصمة الدولة الفقيرة والجافة في الساحل الأفريقي.

وكانت الحصيلة الرسمية السابقة في نهاية أغسطس أفادت بتسبّب الفيضانات بـ45 قتيلاً و226 ألف منكوب. والأربعاء قالت وزارة العمل الإنساني وإدارة الكوارث لوكالة فرانس برس إنّ حصيلة الفيضانات على الصعيد الوطني هي تضرّر 329.958 شخصاً أي 38.099 أسرة، وسقوط 65 قتيلاً، 51 منهم قضوا من جرّاء انهيار منازلهم بسبب الفيضانات والـ14 الباقون قضوا غرقاً، بالإضافة إلى 90 جريحاً. وأضافت أنّ الفيضانات أسفرت أيضاً عن تدمير 34.000 منزل وكوخ، في حين غمرت المياه 5768 هكتاراً من الأراضي المزروعة.

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