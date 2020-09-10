وفيات كورونا حول العالم تكسر حاجز الـ 900 ألف حالة

تخطّى عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في العالم عتبة الـ 900 ألف وفاة منذ ظهر كوفيد-19 للمرة الأولى في الصين في ديسمبر.

وأظهر تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" أنه حتى مساء أمس، حصد الفيروس أرواح 900.052 شخصًا في العالم من أصل 27.711.866 شخصًا أصيبوا بكورونا.

وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي هي المنطقة الأكثر تضرّرًا من الوباء إذ سجّلت لوحدها أكثر من ثلث الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بأكثر من 300.340 وفاة. تليها أوروبا بحوالي 219.616 وفاة)

أما من حيث الدول الأكثر تسجيلًا للوفيات الناجمة عن الوباء فتتصدّر القائمة الولايات المتّحدة (190.478 وفاة) تليها البرازيل بحوالي 127.464 وفاة ثم الهند بأكثر من 73.890 وفاة والمكسيك بنحو 68.484 وفاة.