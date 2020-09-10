تجدد الحرائق فى غابة سييرا الوطنية بـ كاليفورنيا الأمريكية

اندلعت، الأربعاء، مجددا الحرائق فى غابة سييرا الوطنية فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، التى تعانى من درجات حرارة تهدد الحياة، حيث اشتعلت النيران فى أكثر من مليونى فدان منذ أغسطس.





وأبرزت وكالة رويترز لقطات للحرائق، رصدتها كذلك الأقمار الصناعية للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوى NOAA التى رصدت سحابة ناتجة من النيران فى كاليفورنيا تتكاثر إلى 45 ألف قدم، بعد الحرائق فى غابة سييرا الوطنية التى أحرقت أكثر من 150 ألف فدان.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اندلع الحريق الجمعة الماضى فى غابة سييرا الوطنية، وأحرق أكثر من 150 ألف فدان، وأنتج هذه السحابة الضخمة التى يمكن رؤيتها من الفضاء.

ومنذ أيام أصيب 12 شخصا بينهما اثنان إصابتهما بالغة. كما أجلى أكثر من 200 شخص جوا أمس، بعد أن حاصرتهم الحرائق فى منطقة تخييم فى غابة سييرا الوطنية فى كاليفورنيا الأمريكية.

وقال المتحدث باسم الغابات الوطنية دان تيون، فى بيان له أن الحرائق اندلعت يوم الجمعة وتفاقمت مساء السبت ليبلغ قطرها 56 ميلاً مربعاً (145 كيلو متراً مربعاً) وقطعت الطريق الوحيد المؤدى إلى ماموث بول كامبغراوند، ما عرض ما لا يقل عن 2000 مبنى للتهديد فى المنطقة الواقعة على بعد 290 ميلاً (467 كيلو مترًا) شمال لوس أنجلوس، حيث وصلت درجات الحرارة فى وادى سان فرناندو بالمدينة إلى 117 درجة (47 درجة مئوية)، موضحا أن الرياح وارتفاع درجات حرارة الجو ساعدا النار على الانتشار.