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السعودية تعلن اعتراض طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون من اليمن

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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية ، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي قوله: "تم ذلك بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية".

ومؤخرًا، شهدت المملكة العربية السعودية هجمات مماثلة للحوثيين، بمُعدّل غير مسبوق منذ أواخر مايو الفائت، بعد انقضاء هُدنة أُعلنت مع تفشي جائحة فيروس .

وحتى يونيو الماضي، اعترض التحالف وأسقط 357 مُسيّرة مُفخخة و312 صاروخًا باليستيًا أطلقها الحوثي باتجاه السعودية.

وبحسب التحالف، فإن 87% من الصواريخ الباليستية انطلقت صوب المملكة من داخل صعدة أو شمال عمران، بما يُشير إلى أنها مُهرّبة من صعدة- مقر الأيديولوجيا المتطرفة والمنطقة الخصبة للنظام الإيراني في إطلاق الصواريخ، بحسب صحيفة "الوطن" السعودية.

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