أمريكا تطالب حكومة الوفاق بوقف التصعيد العسكري في ليبيا

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، حكومة الوفاق الليبية، بالحد من التحشيد العسكري وسط ليبيا، وإخراج جميع القوات العسكرية والمرتزقة الأجنبية من البلاد.

جاء ذلك في لقاء بتونس بين قائد القوات الأمريكية في أفريقيا ،ستيفن تاونسند، والسفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند.

وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا، في بيان نشر عبر صفحتها في "فيسبوك" أمس الأربعاء، إن تاونسند التقى في تونس مع نورلاند لمناقشة التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في ليبيا.

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وأضاف البيان أن المسئولين الأمريكيين، "أكدا دعم الولايات المتحدة لاستمرار الحوار الليبي – الليبي في إطار العملية التي تقودها الأمم المتحدة، إضافة إلى دعم الولايات المتحدة لجهود ليبيا في مكافحة الإرهاب".

وتابع: "كما أكدا دعمها لإصلاح قطاع الأمن، والدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار، والحد من التحشيد العسكري في وسط ليبيا، وخروج جميع القوات العسكرية والمرتزقة الأجنبية منها".

وتستضيف المملكة المغربية، منذ الأحد الماضي، مفاوضات بين وفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة الاستشاري بضاحية بوزنيقة شمالي المغرب يهدف إلى حلحلة الأزمة الليبية بشكل سلمي بعيدا عن التدخلات الأجنبية والعسكرية.