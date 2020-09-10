مقاتلة سو-27 روسية تعترض طائرة استطلاع استراتيجية أمريكية فوق البحر الأسود

وبحسب سبوتنيك جاء فى بيان مركز إدارة الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، أن وسائل السيطرة على المجال الجوى فوق البحر الأسود رصدت هدفا طائرا يقترب من الحدود الروسية.

وأضاف البيان : "لتحديد الهدف الجوى ومنع انتهاك حدود الدولة الروسية، حلقت طائرة مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة لقوات الدفاع الجوى بالمنطقة العسكرية الجنوبية لاعتراضها وإبعادها عن الحدود".

وأشار البيان إلى أن المقاتلة الروسية اقتربت من الهدف إلى مسافة آمنة للتعرف عليه وتبين أنه طائرة استطلاع استراتيجية أمريكية من طراز "أر إس-135" تابعة للقوات الجوية الأمريكية.

ويذكر فى هذا الصدد أن نشاط طائرات الاستطلاع الأجنبية والطائرات دون طيار، شهد زيادة بالقرب من الحدود الروسية فى الآونة الأخيرة، وعلى وجه الخصوص، ترصد هذه الطائرات بشكل مكثف منطقة القرم ومنطقة كراسنودار، والمنطقة المحاذية للحدود الغربية من البلاد.

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ودعت وزارة الدفاع الروسية واشنطن مرارا إلى التخلى عن مثل هذه النشاطات، الشيء الذى لم تستجب له وزارة الدفاع الأمريكية حتى الآن.