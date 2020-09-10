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78 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن منها 77 محلية

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دوت الخليج  :- سُجِّلت في الأردن الأربعاء، 78 إصابة بفيروس المستجدّ، منها 77 حالة محليّة؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في الأردن إلى 2659 حالة، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وتوزعت الإصابات المحلية على النحو التالي: 55 في عمّان، 13 في الكرك 4 في مأدبا 3 في الزرقاء، حالتان في البلقاء.

كما تم تسجيل 34 حالة شفاء من الفيروس.

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