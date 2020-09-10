أدان الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التفجير الذي استهدف موكب نائب رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، في العاصمة الأفغانية كابل، والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وأعرب الحجرف في بيان له اليوم عن خالص تعازيه ومواساته لأهالي الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.
كما عبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تضامن وعن تضامن المجلس مع جمهورية أفغانستان الإسلامية في محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها.
وأوضح الحجرف أن مواقف المجلس تجاه الإرهاب والتطرف ثابتة، داعيا لنبذ كل أشكاله وصوره، ورفض دوافعه ومبرراته، وأيًا كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مجلس التعاون الخليجي يدين تفجير كابول الإرهابي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.