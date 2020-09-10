أكثر من 300 ألف منكوب وعشرات القتلى.. خسائر فادحة للفيضانات في النيجر

أعلنت السلطات في النيجر أن الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة منذ يونيو خلفت 65 قتيلًا وأكثر من 300 ألف منكوب.
ولا تزال المياه تغمر أحياء عدة من نيامي، عاصمة الدولة الفقيرة والجافة في الساحل الأفريقي.
وكانت الحصيلة الرسمية السابقة في نهاية أغسطس أفادت بتسبب الفيضانات بـ45 قتيلًا و226 ألف منكوب.
وقالت وزارة العمل الإنساني وإدارة الكوارث، أمس الأربعاء، إنّ حصيلة الفيضانات على الصعيد الوطني هي تضرر 329.958 شخصًا أي 38.099 أسرة، وسقوط 65 قتيلًا، 51 منهم قضوا من جرّاء انهيار منازلهم بسبب الفيضانات والـ14 الباقون قضوا غرقًا، بالإضافة إلى 90 جريحًا.
وأضافت أنّ الفيضانات أسفرت أيضًا عن تدمير 34.000 منزل وكوخ، في حين غمرت المياه 5768 هكتارًا من الأراضي المزروعة.
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