ذو الفقار 99.. تحركات للجيش الإيراني على مساحة مليوني كيلومتر مربع

نقلت قناة "روسيا اليوم" عن الجيش الإيراني إعلانه عن انطلاق المرحلة الأساسية من مناورات "ذو الفقار99" البحرية والجوية والبرية، على مساحة مليوني كيلومتر مربع، تحت شعار "الأمن المستدام في ظل القوة الدفاعية".

وأوضحت القناة أن الجيش الإيراني نشر في بحر عمان، منظومات صاروخية ورادارية، ووحدات من السفن الحربية والغواصات، ومروحيات، ومقاتلات حربية، وقوات برية، لإجراء التدريبات التي تستمر ثلاثة أيام.

ويختبر الجيش الإيراني خلال المناوارت، صواريخ كروز أرض-أرض، وأرض- بحر، وأرض-جو، وجو- أرض، وقاذفات صواريخ تطلق من سفن ومروحيات.

وقال الأدميرال شهرام إيراني المتحدث باسم المناورات، إن "الأسطول البحري رقم 69 المكون من مدمرة سهند وسفينة الدعم بندر عباس، الموجودتان الآن في المحيط الهندي، واللتان تعملان على إجراء رصد ومراقبة السفن الأجنبية والمعادية على بعد آلاف الكيلومترات من المياه الإقليمية الإيرانية، سوف تشاركان في المناورات عبر توفير المعلومات اللازمة للوحدات الأخرى الموجودة في التمرين لتنفيذ عمليات مضادة".

وتتزامن المناورات العسكرية، مع إعلان واشنطن عن تحالف إماراتي إسرائيلي، لحماية الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط من إيران، كما تأتي مع تصاعد التوتر مع واشنطن، التي تسعى في مجلس الأمن الدولي لإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران، عبر تفعيل آلية فض النزاع في الاتفاق النووي.