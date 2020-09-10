المبعوث الأمريكي لأفغانستان: "المفسدون" يحاولون بشدة عرقلة عملية السلام الجارية في أفغانستان

أكد المبعوث الأمريكي الخاص بالمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد أن "المفسدين" يحاولون بشدة "عرقلة" عملية السلام الجارية التي تحدد مستقبل أفغانستان، وذلك في معرض تعقيبه على استهداف الإرهابيين موكب أمر الله صالح النائب الأول للرئيس الأفغاني في العاصمة كابول أمس.

وقال خليل زاد في تغريدة على "تويتر" أوردتها وكالة أنباء خاما برس الأفغانية - اليوم الخميس: "مع اقتراب محادثات السلام، أصيب المفسدون بالمزيد من اليأس حيال محاولاتهم عرقلة هذه الفرصة التاريخية (عملية السلام)، والهجوم على موكب أمر الله صالح هو أحدث مثال على ذلك".

وأضاف: "لقد أظهر التاريخ أنه عندما تقترب فرصة السلام، فإن المفسدين لن يألو جهدا في محاولة إيقافها، ولكن الأفغان لا يقعون في فخهم".

وتابع قائلا: الأفغان يعرفون أن عملية السلام الناجحة هي العلاج الوحيد للصراع الذي طال أمده في البلاد".

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وجاءت تصريحات خليل زاد بعد انفجار عبوة ناسفة استهدفت النائب الأول للرئيس أمر الله صالح أمس، وبينما نجا صالح من الهجوم بإصابات طفيفة، تأكد مقتل 10 مدنيين على الأقل وإصابة 15 آخرين.

ونفت طالبان مسؤوليتها عن الهجوم، متمسكة بتعهدها بعدم شن هجمات في المناطق الحضرية.

وفي مقطع فيديو وصل إلى وكالة أنباء خاما برس، قال صالح بضمادات على يده اليسرى إن موكبه تعرض للهجوم أثناء توجهه إلى المكتب.

وقال صالح: أنا بخير ولكن بعض حراسي أصيبوا. كلانا أنا وابني الذي كان معي في السيارة بخير. لم أصب سوى ببعض الحروق على وجهي ويدي".