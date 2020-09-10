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الهند تسجل ارتفاعًا قياسيًا بمعدل الإصابات بكورونا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهند تسجل ارتفاعًا قياسيًا بمعدل الإصابات بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت وزارة الصحة في الهند، اليوم الخميس، قفزات قياسية في الإصابات الجديدة بفيروس ، لتتجاوز 4.4 مليون حالة.

 

ووفقًا لوزارة الصحة الهندية، "تم تسجيل 95735 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، كما تم تسجيل 1172 حالة وفاة لتمثل أكبر معدل للوفيات منذ شهر، ليصبح إجمالي الوفيات أكثر من 75 ألف حالة".

 

وفي الهند، تتزايد العدوى بشكل أسرع من أي مكان آخر في العالم والولايات المتحدة هي الدولة الأولى من حيث عدد الإصابات (6.3) مليون تليها الهند ثم البرازيل (4.1).

 

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وبحسب قناة سكاي نيوز عربية، سجلت وزارة الصحة الهندية، 75,809 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 4,280,423 إصابة.

 

كما سجلت تسجيل 1,133 حالة وفاة جديدة بمرض كوفيد-19، هي أعلى عدد وفيات في يوم واحد بفيروس كورونا منذ أكثر من شهر رغم تراجع حالات الإصابة الجديدة.

 

وقد ارتفع إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في الهند إلى 72,775 وفاة.

 

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