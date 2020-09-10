تراجع الدولار واستقرار أسعار الذهب| تفاصيل

استقر الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوع، اليوم الخميس، مدعوما بانخفاض الدولار، لكن ظل تداوله في نطاق ضيق يبلغ ثمانية دولارات، حيث أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة، قبيل قرار بشأن السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي يصدر في وقت لاحق اليوم.

وبحلول الساعة 05:11 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1946.25 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوى منذ الثالث من سبتمبر عند 1950.51 دولار للأوقية.

كما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1954.90 دولار للأوقية.

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وأوقفت الأسهم الآسيوية أطول موجة خسارة مستمرة منذ فبراير بعد قفزة في وول ستريت، فيما تراجع مؤشر الدولار عن أعلى مستوى في أربعة أسابيع، وهو ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ومن شبه المؤكد أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة دون تغيير، عندما يعلن قراره في الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش الذي سيعقبه مؤتمر صحفي لرئيسته كريستين لاجارد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 27.02 دولار للأوقية ولم يطرأ تغير يذكر على البلاتين، وسجل 916.18 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاديوم 1% إلى 2294.42 دولار للأوقية.