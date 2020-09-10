مصر.. التضخم ينخفض لأدنى مستوياته

سجل معدل التضخم في مصر، اليوم الخميس، أدنى مستوياته منذ شهر أكتوبر 2019 عندما بلغ 3.1 في المئة على أساس سنوي، وذلك وفقا للجهاز المصري للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء إن تضخم أسعار المستهلكين في المدن تراجع إلى 3.4 في المئة على أساس سنوي في أغسطس من 4.2 في المئة في يوليو، ليسجل أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2019 عندما بلغ 3.1 في المئة.
بهذا يقل التضخم عن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي المصري عند تسعة بالمئة تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها.
ومقارنة مع الشهر السابق، انكمشت الأسعار بنسبة 0.2 في المئة في أغسطس مقارنة مع تضخم بنسبة 0.4 في المئة في يوليو.
وأرجع الجهاز تراجع التضخم إلى "انخفاض مجموعة الفاكهة 10.4 في المئة واللحوم والدواجن 4.4 في المئة والأسماك 2.7 في المئة والخضراوات 2.6 في المئة."
ونقلت رويترز عن رضوى السويفي من بنك الاستثمار فاروس قولها "الأرقام أقل من توقعاتنا... التراجع الكبير في أسعار الخضراوات والفاكهة هو السبب، لكن ليس لدينا تفاصيل عن أسباب انخفاض تلك الأسعار".
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