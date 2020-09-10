الصين تتهم أمريكا بالتمييز العنصرى

اتهمت الحكومة الصينية، الولايات المتحدة بممارسة الاضطهاد السياسى والتمييز العنصرى بعد أن أعلنت واشنطن أنها ألغت تأشيرات لأكثر من 1000 طالب وباحث صينى متعللة بمخاطر أمنية.





وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، فى إفادة صحفية إن الخطوة الأمريكية التى أعلنت أمس الأربعاء، هى خرق لحقوق الإنسان، مضيفا أن بلاده تحتفظ بحقها فى الرد.

وفى وقت سابق، قال طلاب صينيون مسجلون فى جامعات أمريكية إنهم تلقوا إخطارات من السفارة الأمريكية فى بكين أو قنصليات أمريكية تبلغهم بإلغاء تأشيراتهم.

يذكر أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، شهدت توترًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، بسبب الإجراءات الاقتصادية القائمة بين البلدين.