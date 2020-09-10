الصين تتهم أمريكا بالتمييز العنصرى

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، فى إفادة صحفية إن الخطوة الأمريكية التى أعلنت أمس الأربعاء، هى خرق لحقوق الإنسان، مضيفا أن بلاده تحتفظ بحقها فى الرد.
وفى وقت سابق، قال طلاب صينيون مسجلون فى جامعات أمريكية إنهم تلقوا إخطارات من السفارة الأمريكية فى بكين أو قنصليات أمريكية تبلغهم بإلغاء تأشيراتهم.
يذكر أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، شهدت توترًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، بسبب الإجراءات الاقتصادية القائمة بين البلدين.
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