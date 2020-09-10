تستخدم المرتزقة وتحتضن الإخوان.. اليونان: تركيا تمارس سياسة إقليمية توسعية

أكدت اليونان، اليوم الخميس، أن القمة الأوروبية المقبلة سترسل لتركيا رسالة واضحة.

وقال وزير يوناني إن تركيا تمارس سياسة إقليمية توسعية تستخدم المرتزقة وتحتضن الإخوان، حسبما أفادت "العربية"، في نبا عاجل لها.

وأوضح الوزير أن سياسة تركيا شرق المتوسط تمثل تهديدا مباشرا لأمن أوروبا، مضيفا أن أنقرة قابلت الوساطة الألمانية بإرسال سفينة المسح أوروش ريس.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في مقال رأي نشر اليوم الخميس إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يفرض عقوبات "مجدية" على تركيا إذا لم تسحب قطعها البحرية من المناطق المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط.

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وأضاف ميتسوتاكيس: "نحتاج فعلًا إلى الحوار، لكن ليس تحت التهديد. ما يهدد أمن واستقرار بلدي يهدد رخاء وسلامة جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي".

وتستضيف فرنسا، اليوم الخميس، قمة دولِ جنوب أوروبا السبع "ميد 7" لبحث الأزمة في منطقة شرق المتوسط. وسيترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فعاليات القمة التي ستقام في جزيرة كورسيكا الفرنسية.

وستجمع القمة ماكرون برؤساء وزراء إسبانيا ومالطا وإيطاليا والبرتغال وقبرص واليونان في محاولة للتوصل إلى موقف موحد ونزع فتيل الأزمة الحالية بين تركيا وكل من اليونان وقبرص.